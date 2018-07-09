المالكي: تدمير منظومة اتصالات حوثية من حزب الله

قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إن منظومة الاتصالات الحوثية توزعت على 5 مواقع في صعدة، مشيرا إلى أن منظومة الاتصالات الحوثية التي تم تدميرها حصلت عليها من ميليشيات حزب الله.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن هناك خبراء أجانب لتدريب الميليشيات الحوثية.



وبث خلال المؤتمر مشاهد حية لعمليات الاستهداف وتدمير منظومة اتصالات متطورة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تستخدمها بمساعدة ميليشيات حزب الله، وفق ما لدى التحالف من أدلة جديدة، مبينا أن منظومة الاتصالات الحوثية العسكرية المدمرة استُخدمت بمساعدة خبراء إيرانيين.



وأضاف العقيد الركن المالكي أن منظومة الاتصالات المدمرة كانت مرتبطة بغرفة قيادة وسيطرة في محافظة عمران، وتتشعب إلى أكثر من موقع، كالتالي:



- موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل الوشحة بمحافظة حجة.



- موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مفتاح وجبل مران بمحافظة صعدة، والذي يُعد مركز قيادة وسيطرة.



- موقع اتصالات وغرف تحكم ومولدات كهربائية لغرف العمليات وهوائيات في جبل النوعة بمحافظة صعدة.



- موقع اتصالات ومباني تحكم في رأس الجبل في رازح بصعدة.



- موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مشطب الغربي بصعدة.



- موقع اتصالات ومباني تحكم في جبل مشطب الشرقي بصعدة.



وأكد أن منظومة الاتصالات المدمرة تبرهن على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تم تزويدها بإمكانات عالية عسكريا لربط جميع المواقع والصواريخ ومضادات الطائرات بعضها ببعض من خلال المواقع الجبلية الوعرة والكهوف.



وأشار المالكي إلى أن الحل السياسي هو الأمثل بالنسبة لليمن بعيدا عن التعنت الحوثي.



وأكد المالكي أن التعنت الحوثي هو العائق الوحيد أمام مهمة المبعوث الأممي في اليمن غريفيث.



وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية إن النظام الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني يمولون ميليشيات الحوثي.