اليمن.. السعودية تزود التحالف بآليات عسكرية حديثة

دفعت القوات السعودية بمدرعات ودبابات ومدفعيات جديدة، لتنضمَ إلى قوات التحالف لمساندة الجيش اليمني في معاركهم ضد الحوثيين.

وتمتاز الآليات والدبابات والمدفعيات السعودية التي زود بها التحالف بالكفاءة القتالية العالية في تحقيق أهدافها.

وخاض أفراد الأطقم العسكرية للمدرعات تدريبات على الرماية خلال عمليات الهجوم والدفاع، ونجحوا في استهداف مواقع ومخازن أسلحة حاولت ميليشيات الحوثي إخفاءها.

من جهة أخرى، لقي عشرات من عناصر ميليشيات #الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون إثر عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة قتالية خاصة في قوات الجيش الوطني في جبهة #باقم شمالي محافظة #صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، أن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع الميليشيات في منطقة أبواب الحديد في مديرية #باقم، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المتمردين.

وأوضح أن مقاتلي اللواء تمكنوا من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة الميليشيات، شملت قذائف "آر بي جي" وقذائف الهاون، وكميات كبيرة من الألغام المتنوعة، فضلا عن عشرات الصفائح من الذخائر المختلفة، نقلا عن وكالة "خبر" التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام.

ولفت اللواء قروش إلى العثور على كميات كبيرة من مادة "T.N.T" كانت تستخدمها الميليشيات في صناعة المتفجرات.

وأكد قائد اللواء الخامس حدود أن الميليشيات تعيش أيامها الأخيرة إثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الجيش الوطني و#التحالف العربي، والتي كان آخرها تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لها، ما أدى إلى عرقلة تحركاتها وإرباك صفوفها.