بعد معارك عنيفة.. مدينة التحيتا في قبضة الجيش اليمني

سيطرت قوات الجيش اليمني - بدعم من طيران التحالف - على مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة بشكل كامل.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش بدأت فور سيطرتها على المدينة بنزع الألغام من الشوارع العامة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.



وأضافت المصادر أن الحوثيين فجروا مدرستين بعد تفخيخهما بالكامل، قبل وصول قوات الجيش إلى المدينة.



هذا وتشهد ضواحي مديرية التحيتا في الحديدة، اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح بين ميليشيات الحوثي وقوات الجيش الوطني التي أحكمت سيطرتها على مركز المديرية وتتقدم لاستعادة السيطرة على منطقتي المغرس والفازة.



وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة للقضاء على ما تبقى من جيوب للميليشيات في مناطق القرٌيْمة والمَسْلب والمَشَارِيق ومزارع الصديق أهيَفْ والنهاري بمساندة من قوات التحالف ومشاركة مروحيات الأباتشي باتجاه منطقة المغرس.



وكشفت المصادر عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة من قوات التحالف لدعم الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي وتأمين خط الإمداد وتصفية ما تبقى من جيوب وتجمعات للميليشيات في المناطق الممتدة على الطريق الرئيس الرابط بين تعز والحديدة من مديرية الجراحي إلى مديرية بيت الفقية جنوب شرقي مدينة الحديدة.



إلى ذلك تقوم ميليشيات الحوثي بحملة تجنيد إجبارية في أوساط سكان مديريات شمال الحديدة والزج بهم في جبهات القتال، وأقدمت الميليشيات في مناطق الناشرية والعُقلية والرصاص بمديربة اللحية شمال الحديدة على إجبار عشرات الشبان على الالتحاق بصفوف الميليشيات بقوة السلاح للقتال معها، واختطفت كل الرافضين ووضعتهم في معتقلات سرية.