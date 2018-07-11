الجيش اليمني يقطع إمدادا للميليشيات في الحديدة

ذكر مصدر عسكري يمني أن المعارك العنيفة تتواصل شرقي مدينة التحيتا باتجاه مدينة زبيد في محافظة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية بين مديريات التحيتا وزبيد وبيت الفقيه بشكل نهائي.

وقال إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مثلث التحيتا زبيد.

وأوضح المصدر العسكري أن مدينة التحيتا تتعرض لقصف عشوائي ومكثف من قبل الميليشيات الحوثية، حيث أسفر حتى اليوم عن مقتل 12 مدنيا وإصابة آخرين.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور #هادي قد شكل لجنة بإشراف رئيس الوزراء أحمد بن دغر لبلورة الأفكار حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة مع الحوثيين الانقلابيين ودراسة المقترحات يقدمها المبعوث الأممي.

وخلال استقباله المبعوث الأممي #مارتن_غريفيث في عدن، الثلاثاء، أكد هادي أن جماعة الحوثي لا تعي مفهوم السلام بل تسعى له ظاهريا عند شعورها بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت.

ومن جانبه، قال غريفيث إنه يتشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار المتسقة مع مرجعيات السلام، مع التأكيد على الجوانب الإنسانية، مضيفا أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.