الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل حوثية جنوب الحديدة

صد الجيش الوطني اليمني بإسناد جوي من طائرات تحالف دعم الشرعية محاولات تسلل وهجمات متكررة للميليشيات على مواقع الجيش في مركز مديرية #الحديدة في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة #الحديدة وألحق خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الميليشيات.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجومين للميليشيات: الأول في #جبهة_الدريهمي حاولت من خلالها قطع الخط الساحلي الرابط بين مدينتي المخا والحديدة في منطقة النخيلة.

الهجوم الثاني كان يستهدف مركز مديرية #التحيتا لكن تم إفشاله بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من عشر ساعات، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة وشاركت فيها مروحيات #الأباتشي التابعة لقوات التحالف.

وأكد شهود عيان أن المواجهات تركزت في مناطق السويق والمسلب ومزارع بني النهاري ومنطقة المغرس, وتمكن الجيش والمقاومة من قتل وإصابة وأسر عشرات من عناصر الميليشيات.

وفي الأثناء، استهدفت طائرات التحالف غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مناطق الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة.‏