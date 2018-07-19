السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

اعترض الدفاع الجوي السعودي، الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه #جازان.

وأمس الأربعاء، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في #اليمن، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران السعودية.



وأوضح مصدر مسؤول في التحالف أن الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان في مدينة نجران.



وأكد أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم تنتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.