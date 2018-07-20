الجيش اليمني يتقدم في مركز مديرية كتاف بصعدة

شنت وحدات قتالية تابعة للجيش الوطني اليمني، الخميس، هجوماً مباغت وسريع على مواقع الميليشيات الحوثية التي تتمركز فوق سلسلة مرتفعات وجبال على الخط الإزفلتي المؤدي إلى مركز مديرية كتاف في محافظة صعدة.



وأفاد العميد رداد الهاشمي قائد لواء فتح 84 مشاة لـ"العربية" أنه قامت مجاميع قتالية بالتقدم نحو مواقع الميليشيات الحوثية في كتاف، ودارات اشتباكات عنيفة بين الجانبين تخللها قصف مركز وعنيف من قبل مقاتلات التحالف، و أسفرت عن سيطرة مقاتلي الجيش الوطني على بعض المرتفعات الجبلية الإستراتيجية والإقتراب من وادي آل بو جبارة و مركز دار الحديث للعلوم الشرعية.



وأكد الهاشمي أنه تم تحرير وادي الخراشب و النصرة ووادي الحرماء وجبل الصفراء وأم شداد وكذلك إستعادة مدرسة السلام في المنطقة.



وفي مأرب، اسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإنقلابية في سماء ⁧المدينة.

وفي تعز، صّد الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي على مواقعه في منطقة الصياحي غرب المحافظة، واجبرها على التراجع.



مصادر ميدانية قالت إن معارك عنيفة إندلعت في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب إثر هجوم الميليشيات انطلاقا من جبل المنعم ومنطقتي الربيعي وحذران.



