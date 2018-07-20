توجه حكومي في اليمن لمخاطبة العراق حول تصريحات الحشد

كشف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الحكومة الشرعية تعدّ لمخاطبة الحكومة العراقية والاستفسار منها حول تصريحات أطلقتها ميليشيات شيعية متطرفة في #العراق، مؤكداً أن #اليمن يعمل وفق العمل العربي المشترك الذي يشدد على عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية.



وقال اليماني، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إن الحكومة اليمنية تنتظر الرد من #لبنان حول تدخلات ميليشيات #حزب_الله، في إشارة إلى الرسالة التي بعث بها اليماني إلى نظيره اللبناني جبران باسيل، وقوبلت بالصمت حتى اللحظة.

كما اتهمت الحكومة اليمنية على لسان وزير خارجيتها، #إيران باستغلال جزر غير مأهولة في البحر الأحمر للتهريب.



وقال اليماني إن الأدلة التي رصدها تحالف دعم الشرعية والتقارير التي قُدمت إلى عدد من الدول الحليفة، تكشف أن الإيرانيين نفّذوا عمليات إنزال في جزر قرب الساحل الغربي لليمن، وأن #ميليشيات_الحوثي تقوم لاحقاً بتهريب ما يجري جلبه إلى الداخل اليمني.



وتطرق الوزير إلى "مبادرة الحديدة" التي ناقشها المبعوث الأممي، مارتن #غريفيث، خلال زياراته لليمن والمنطقة. وقال اليماني إن العنصر الرئيسي في المبادرة المتمثل في "الانسحاب الكامل" للميليشيات من #الحديدة ومينائها لم يُقبل.



وأضاف أن الانقلابيين يريدون البقاء طرفاً مسلحاً حتى بعد تسليم المناطق التي يسيطرون عليها، ويريدون أن يكونوا في اليمن مثل وضع "حزب الله"، الذي يتعايش مع النظام السياسي ويبقى الرقم المعطل للحياة السياسية والاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر لا تقبل به الحكومة اليمنية أو أي دولة ذات سيادة.