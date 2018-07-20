صعدة.. تقدم للشرعية بعد هجوم مباغت على الحوثيين في كتاف

شن الجيش الوطني اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية، هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات الحوثية المتمركزة فوق سلسلة المرتفعات الجبلية على الخط المؤدي إلى مركز مديرية #كتاف في محافظة #صعدة.



وتقدمت مجاميع قتالية، صباح الخميس، نحو مواقع #الميليشيات ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين تخللها قصف مركّز من قبل مقاتلات التحالف أسفر عن سيطرة مقاتلي الجيش الوطني اليمني على بعض المرتفعات الجبلية الاستراتيجية والاقتراب من وادي آل بوجبارة ومركز دار الحديث للعلوم الشرعية.



ويفصل قوات الجيش الوطني اليمني عن وادي آل بوجبارة ومركز دار الحديث، ما لا يزيد عن أربعة كيلومترات فقط.



وأفاد مصدر عسكري يمني بتحرير وادي الخراشب والنصرة ووادي الحرماء وجبل الصفراء وأم شداد وكذلك استعادة مدرسة السلام في المنطقة.



وأضاف المصدر العسكري أن الميليشيات تكبدت خسائر في الأرواح، ودُمّر عدد من عرباتهم العسكرية.