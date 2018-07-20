مقتل 4 قيادات حوثية في قصف للتحالف بجبهة نهم شرقي صنعاء

أغارت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في #اليمن على اجتماع ضم قيادات ميدانية في مليشيا الحوثي في جبهة نهم شرق صنعاء.



وقال الجيش الوطني اليمني إن 4 من القيادات الميدانية لميليشيا #الحوثي قتلوا في غارة للتحالف بمديرية نهم، شرقي العاصمة #صنعاء.



وأسفرت الغارة بحسب بيان المنطقة العسكرية السابعة عن مقتل القيادي الحوثي ياسر عبد الله عامر و3 قيادات ينتمون لمحافظة #صعدة معقل الجماعة وعددًا من مرافقيهم.



وأكد بيان الجيش بأن القيادي ياسر عامر، من أبرز القيادات الميدانية التابعة للميليشيا في مديرية نهم، فيما القادة الآخرين قدموا من صعدة للإشراف على جبهة نهم مؤخرًا.