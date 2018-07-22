الحديدة.. الميليشيات تسرق مساعدات الإغاثة من المنازل

أفادت مصادر محلية في جبهة الساحل الغربي بأن #ميليشيات_الحوثي اقتحمت منازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب مدينة #الحديدة واستولت على مساعدات إغاثية قدمها تحالف دعم الشرعية للسكان في مناطق التماس.



وقامت قوات التحالف بإنزال جوي لمواد إغاثة غذائية ودوائية للسكان في مناطق الاشتباك بقرى قضبة ودخان وكدف مراد وبيوت الحرابية في مديرية الدريهمي، إلا أن الانقلابيين اقتحموا منازل المواطنين وصادروا المساعدات الإغاثية منهم.



وصد الجيش الوطني اليمني، بإسناد جوي من طائرات التحالف، الأربعاء، محاولات تسلل وهجمات متكررة للميليشيات على مواقع الجيش في مركز مديرية الحديدة في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة #الحديدة، وألحق خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الحوثيين.



كما تمكنت قوات الجيش من كسر هجومين للميليشيات: الأول في جبهة الدريهمي حاولت من خلاله قطع الخط الساحلي الرابط بين مدينتي المخا والحديدة في منطقة النخيلة، والثاني كان يستهدف مركز مديرية #التحيتا، لكن تم إفشاله بعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 10 ساعات، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة، وشاركت فيها مروحيات #الأباتشي التابعة لقوات التحالف، وفق مصادر عسكرية ميدانية.



كذلك شنت طائرات التحالف غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مناطق الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة.‏