اليمن.. تدمير مركز قيادة واتصال تابع للحوثي في ذمار

أفادت مصادر محلية بأن طائرات تحالف دعم الشرعية دمرت مركزا للقيادة والاتصال تابعا لميليشيات الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الطائرات استهدفت بأربع غارات صباح الأحد مركزا قياديا للميليشيات في المعهد التقني بمنطقة عَمْد بمديرية عنس شرق مدينة ذمار ما أدى إلى تدمير المركز ومقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

وفي جبهة الساحل الغربي، أفادت مصادر محلية بأن #ميليشيات_الحوثي اقتحمت منازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب مدينة #الحديدة واستولت على مساعدات إغاثية قدمها تحالف دعم الشرعية للسكان في مناطق التماس.

وقامت قوات التحالف بإنزال جوي لمواد إغاثة غذائية ودوائية للسكان في مناطق الاشتباك بقرى قضبة ودخان وكدف مراد وبيوت الحرابية في مديرية الدريهمي، إلا أن الانقلابيين اقتحموا منازل المواطنين وصادروا المساعدات الإغاثية منهم.

وصد الجيش الوطني اليمني، بإسناد جوي من طائرات التحالف، الأربعاء، محاولات تسلل وهجمات متكررة للميليشيات على مواقع الجيش في مركز مديرية الحديدة في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة #الحديدة، وألحق خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الحوثيين.