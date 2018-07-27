اليماني: اليمن سيواجه تهديد الحوثي للملاحة الدولية

أكد #خالد_اليماني، وزير الخارجية اليمني، أن بلاده ستتحرك وبشكل عاجل لمواجهة تهديد #الميليشيات_الحوثية لسلامة وأمن الملاحة الدولية في #البحر_الأحمر.

اليماني، وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال إن بعثة بلاده في #مجلس_الأمن، ستتحرك بالتنسيق مع البعثة الكويتية لرفع شكوى مباشرة لمجلس الأمن، حيث ستطالب المجلس بالتحرك السريع لوقف هذه الخروقات الدولية والانتهاكات الصارخة لقانون الملاحة الدولية.

وقال إن الحكومة اليمنية تحمّل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، المسؤولية كاملة عن كل الجرائم التي ترتكب في ممرات الملاحة جنوب البحر الأحمر.

وذكر وزير الخارجية اليمني أنه لا يمكن الحديث عن السلام لأي طرف قبل الخروج الكامل وغير المشروط للانقلابيين الحوثيين من الساحل الغربي.

وأشار إلى أن بلاده أوضحت كثيرا للمجتمع الدولي أن الميليشيات عمدت خلال الفترة الماضية إلى زرع الآلاف من الألغام البحرية بطريقة عشوائية في البحر.