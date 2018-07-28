اليمن.. التحالف يعزز جبهة الساحل برا وبحرا في الحديدة

أفاد مصدر عسكري يمني، السبت، رفيع في جبهة الساحل الغربي باستمرار تدفق التعزيزات العسكرية برا وبحرا إلى محاور القتال في جبهة الساحل جنوب محافظة الحديدة.

وأكد المصدر استئناف عملية تحرير محافظة الحديدة ومينائها من الميليشيات الحوثية.

وعزا المصدر استئناف القتال إلى تعنت الميليشيات الانقلابية حول الانسحاب من الحديدة، وتصعيد هجماتها ضد الملاحة الدولية، وهو ما اضطر الجيش والتحالف إلى استئناف العملية العسكرية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أن المبعوث الأممي إلى #اليمن قد يعلن، الخميس القادم، استئناف مشاورات الحل اليمني رغم فشل جهوده لحلحلة ملف الحديدة.

ميدانيا، كان مراسل "العربية" في اليمن قد أفاد، مساء الجمعة، بأن الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف لدعم الشرعية، تمكن من قتل 6 قياديين حوثيين في جبهة الملاحيظ بصعدة، وهم القيادي الحوثي عبده جبران علي غليس، والقيادي محمد عبدالله الحاذق، وعابد محمد شبله، ومحمد قاسم الشامي، وعبدالمجيد عبدالله علواني، والقيادي دايل حسين خماش.

وأكد اللواء عبدالكريم السدعي، قائد لواء العروبة في الجيش اليمني لـ"العربية"، أن قواته نفذت عدة عمليات عسكرية على مواقع الحوثيين في جبهة الملاحيظ في صعدة منذ بداية الأسبوع الماضي، استمراراً لعملية "قطع رأس الأفعى".

وأشار السدعي إلى أن قواته تمكنت من قتل المئات من عناصر الحوثيين في نفس الجبهة، وتدمير العشرات من العتاد والآليات العسكرية بدعم من التحالف.