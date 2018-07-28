صعدة.. الجيش اليمني يقتل 6 قياديين حوثيين

أفاد مراسل "الحدث" في اليمن، مساء الجمعة، بأن #الجيش_اليمني بدعم من قوات التحالف لدعم الشرعية، تمكن من قتل 6 قياديين حوثيين في جبهة الملاحيظ بصعدة، وهم القيادي الحوثي عبده جبران علي غليس، والقيادي محمد عبدالله الحاذق، وعابد محمد شبله، ومحمد قاسم الشامي، وعبدالمجيد عبدالله علواني، والقيادي دايل حسين خماش.

وأكد اللواء عبدالكريم السدعي، قائد لواء العروبة في الجيش اليمني لـ"العربية"، أن قواته نفذت عدة عمليات عسكرية على مواقع الحوثيين في جبهة الملاحيظ في صعدة منذ بداية الأسبوع الماضي، استمراراً لعملية "قطع رأس الأفعى".

وأشار السدعي إلى أن قواته تمكنت من قتل المئات من عناصر الحوثيين في نفس الجبهة، وتدمير العشرات من العتاد والآليات العسكرية بدعم من التحالف.