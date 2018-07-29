التحالف يقصف ثكنة تدريب حوثية في صنعاء

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات فجر الأحد على مواقع وثكنات لميليشيات الحوثي، في صنعاء ومحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن الغارات استهدفت ثكنة تدريب للميليشيات في الكلية الحربية بضاحية الروضة، وأخرى في معسكرات النهدين، والسواد وضبوة جنوب العاصمة.

وفي الحديدة، قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في محيط القاعدة البحرية بمنطقة الكثيب، كما استهدفت بأربع غارات تعزيزات في منطقة العرج بمديرية باجل كانت في طريقها من صنعاء إلى الحديدة.

ولا تزال معركة #الحديدة مستعرة في إطار عملية الساحل الغربي، حيث دفعت قوات الجيش اليمني والمقاومة، مدعومة من التحالف، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة #التحيتا استعداداً لخوض معركة تحرير مديرية #زبيد.

من جهتها، أفادت مصادر عسكرية بأن معارك عنيفة تدور شرق التحيتا، بالتزامن مع غارات مكثفة للتحالف استهدفت خلالها مواقع الانقلابيين في مناطق الساحل الغربي، أغلبها في الحديدة.

وشمالاً وفي هجوم مباغت، تكبّدت فيه #ميليشيات_الحوثي خسائر فادحة، تمكن الجيش الوطني من تحرير أولى مناطق مديرية الحشوة شرق #صعدة، استعداداً لتطويق المحافظة من جهة الشرق.

ووسط اليمن وصلت قوات الجيش إلى مشارف منطقة البياض شرق محافظة البيضاء، بعد تقدمها في الملاجم، وتطهير ما تبقى من وادي فضحة.

كما خسرت الميليشيات في هذا التقدم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية.

ومع احتدام المعارك على أكثر من جبهة، يتوقع أن يعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، موعداً لإطلاق مشاورات سياسية جديدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين بعد إحاطة له أمام مجلس الأمن الخميس المقبل.