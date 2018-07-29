الجيش اليمني يتقدم في البيضاء.. ومقتل 30 حوثياً

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بمقاتلات التحال،ف تقدمها الميداني في مديرية الملاجم، بمحافظة #البيضاء، وسط البلاد.



ونقل موقع "سبتمبر.نت"، التابع للجيش اليمني، عن مصدر عسكري، قوله إن قوات الجيش واصلت عملياتها لتطهير ما تبقى من وادي ومنطقة فَضْحَة، بمديرية المَلاجِم.



وذكر المصدر أن قوات الجيش الوطني أصبحت على مشارف منطقة البياض، بعد أن حررت عدداً من المواقع الاستراتيجية بالمنطقة إثر معارك أسفرت عن مقتل نحو 30 عنصراً من الميليشيات، بينهم خمسة قيادات ميدانية.



وفي الحديدة، دفعت قوات الشرعية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة، بالتزامن مع أنباء عن رفض الحوثيين مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.



وكشف غريفيث في تغريدة له عزمه تقديم إحاطة حول جولته الأخيرة إلى مجلس الأمن الخميس المقبل، فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن المبعوث الأممي سيحدد خلال إحاطته موعداً لاستئناف مفاوضات السلام.