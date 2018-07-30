صعدة.. مقتل 20 حوثياً وأسر 28 بينهم أبو ياسر الخولاني

قتل 20 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي وأصيب آخرون، كما تم أسر 28 آخرين، بينهم القائد الميداني #أبو_ياسر_الخولاني، إثر هجوم مباغت شنه #الجيش_اليمني، الأحد، على مواقع تمركز الانقلابيين في مديرية الحشوة شرق محافظة #صعدة.



وأكد قائد عسكري أن قوات الجيش شنت هجوماً مفاجئاً، بإسناد من مقاتلات التحالف، على مواقع الميليشيات في مديرية الحشوة، حررت على إثره عدداً من المواقع المهمة، أبرزها سلسلة جبال الربعة ومعسكر الربعة وقذاميل شعير وسلسلة جبال شعير.



كذلك وثقت مقاطع فيديو استهداف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواقع تابعة لميليشيات الحوثي، منها منصات إطلاق صواريخ وعربات لنقل أسلحة وإمدادات.



وأطلق الجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، عملية عسكرية جديدة في الساحل الغربي باتجاه مثلث كيلو ستة عشر، لقطع إمدادات الحوثيين القادمة من صنعاء، كما قصفت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع الميليشيات في محيط مدينة زبيد.



إلى ذلك، أوضحت مصادر عسكرية أن العملية، التي تشارك فيها ألوية من الجيش الوطني والمقاومة التهامية، انطلقت تحت غطاء جوي من طائرات التحالف وقصف مدفعي مكثف على مواقع وتحصينات الميليشيات وتجمعاتها في المنطقة. وتتقدم قوات الجيش من مديرية الدريهمي شرقاً باتجاه مثلث كيلو ستة عشر.