اليمن.. مفاوضات جديدة في جنيف 6 سبتمبر

أكد المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن ثمة فرصة لتحقيق السلام في اليمن.



وقال إنه يعتزم "دعوة أطراف العملية السياسة في اليمن إلى جولة مفاوضات في جنيف يوم السادس من سبتمبر/أيلول".



وكشف أن "العودة إلى طاولة المفاوضات لن تكون سهلة"، وحث مختلف الفرقاء على توفير الأجواء الملائمة لبدء المحادثات.



وشدد على ضرورة أن تكون "التسوية في اليمن من خلال الحل السياسي".



وأشار في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن "جهودنا مكنتنا من تضييق الفجوةبين أطراف الصراع في اليمن".



وحول الموقف في #الحديدة، أوضح أهمية التوصل إلى حل سلمي للوضع هناك، مضيفا أن التعقيدات في هذه المنطقة "لن تعوقنا عن التوصل إلى حل لأزمة اليمن".



ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة على الطريق الدولي بالقرب من مركز مديرية باقم والرابط بين صعدة و#السعودية.



وأكدت المصادر أن قوات الجيش تخوض منذ أيام معارك عنيفة ضد الميليشيات في المرتفعات المحيطة بمركز مديرية باقم، وسيطرت على إحدى القرى الواقعة عند أطراف مركز المديرية، ودحرت عناصر الميليشيات من المرتفعات والمواقع التي كانت تتحصن فيها بمحيطها.

