التحالف: نعمل نيابة عن المجتمع الدولي لتأمين باب المندب

قال مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن إن التحالف يقدم جهوداً جبارة نيابة عن المجتمع الدولي، لضمان أمن باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بالرغم من أنها مسؤولية دولية وإقليمية، مشدداً على وجود مصلحة دولية مشتركة للمساهمة في هذه الجهود، لضمان تدفق التجارة والنفط من خلال باب المندب.



وكان المتحدث العسكري باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي قد قال في وقت سابق في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الجمعة إن اصطدام سفينة في الحديدة يؤكد فشل الميليشيات في إدارة الميناء، مؤكدا على أن سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي تضر باليمنيين والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هناك 22 مليون يمني تضرروا جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.



وأكد العقيد تركي المالكي أن التحالف مستمر في عملياته لاستعادة ميناء الحديدة والساحل الغربي.