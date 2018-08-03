المالكي: استهداف مستشفى الحديدة تم بقذائف هاون حوثية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميليشيات الحوثي قتلت مدنيين في قصف مستشفى بالحديدة.



وأوضح المتحدث العسكري باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الجمعة أن ميليشيات الحوثي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون.



وأشار إلى أن التحالف قام بتطوير كثير من قواعد الاشتباك، نظراً لطبيعة العمليات العسكرية مشدداً على أن قوات التحالف تطبق أعلى المعايير الدولية في عمليات الاستهداف في اليمن.



وقال المالكي إن اصطدام سفينة في الحديدة يؤكد فشل الميليشيات في إدارة الميناء، مؤكدا على أن سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي يضر باليمنيين والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هناك 22 مليون يمني تضرروا جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.



وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكها للقوانين الدولية في اليمن.



وأكد العقيد تركي المالكي بأن التحالف مستمر في عملياته لاستعادة ميناء الحديدة والساحل الغربي.