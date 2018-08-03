المالكي: الحوثيون وراء قتل مدنيين في الحديدة

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية هي التي نفذت عملية قتل المدنيين في الحديدة الخميس، نافيا قيام التحالف بأي هجمات.



وذكر في حديث هاتفي لقناة "العربية" إن التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا في عملياته يستند إلى قواعد القانون الدولي.



وأضاف: "نتابع أي ادعاءات، وإذا كانت هناك أي مسؤولية نتحملها بشفافية"، معربا عن استنكاره لاستهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين.