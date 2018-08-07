الجيش اليمني يسيطر على الملاحيظ في صعدة بدعم التحالف

أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، أن الجيش اليمني بإسناد من التحالف سيطر على منطقة الملاحيظ في صعدة القريبة من جبال مران.

وأكد اللواء عبدالكريم السدعي، قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، أن قواته تمكنت من السيطرة على الملاحيظ، وقطعت طرق إمداد الحوثيين بعد سيطرتهم أيضاً على الطريق بين صعدة وحجة.

وأشار السدعي إلى أن قواته قتلت قياديين وعشرات العناصر من الحوثيين في هذه المعركة.

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات #تحالف_إعادة_الشرعية في اليمن، العقيد الركن #تركي_المالكي، أمس الاثنين، أن التحالف يخوض حرباً مع التنظيمات الإرهابية في #اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم #داعش الإرهابي والميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران التي تجمعها الأيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر، وقد نفّذ التحالف ولا يزال عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية - البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي.