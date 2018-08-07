"الحوثي" تلاحق وتعتقل من يرفض الانضمام إليها بالحديدة

تشن #ميلشيات_الحوثي على الساحل الغربي الذي بات معظمه تحت سيطرة #الحكومة_الشرعية حملة اعتقالات لمئات الشبان ممكن رفضوا الانخراط في القتال في صفوفها، وذلك في أماكن متفرقة من المنطقة.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد اقتحمت منازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، وقامت بطردهم منها بالقوة، ونشرت مسلحيها في تلك المنازل وحولتها إلى مواقع قتالية.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات نشرت القناصة في بعض المنازل والمباني لمنع تقدم قوات الجيش، لاسيما في الجهة الشمالية الغربية للمدينة، كما أغلقت الميليشيات طريق اللاوية الشرقي في قرية الشجن، ومنعت خروج أو نزوح المواطنين من مناطق الاشتباكات، وأجبرتهم على البقاء لاستخدامهم دروعاً بشرية.

من جهة أخرى، حذرت الحكومة اليمنية الصيادين اليمنيين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية، ودعتهم إلى عدم الاقتراب من سفن تحالف دعم الشرعية.

وأوضح بيان للحكومة أن وجود زوارق الصيد في مناطق عمليات سفن قوات التحالف، يستغله #الحوثيون في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية.

كما طلب البيان من الصيادين الحرص على عدم استخدام ميليشيات الحوثي قوارب الصيد كغطاءٍ لتنفيذ عملياتها الإرهابية في المياه الدولية.