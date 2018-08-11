الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بجبهة الملاحيظ في صعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف، اليوم السبت، من تحرير مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة.

وقال ركن توجيه لواء القوات الخاصة العقيد الركن أحمد المصعبي في تصريح له إن قوات الجيش الوطني شنت، فجر اليوم، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير قرية المشابيح (قريبة من سوق الملاحيظ) والجبال المحيطة بها وتأمينها، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها المليشيات خسائر في الأرواح والمعدات.

وأضاف المصعبي أن قوات الجيش بتحريرها لهذه المواقع تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الحوثية القادم من جبل دويب الممتد من سلسلة جبال مران وصولاً إلى قرية المشابيح وجبال الخرشعي القريبة من سوق الملاحيظ.

ولفت إلى أن المعارك التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.