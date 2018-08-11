ميليشيا الحوثي تستخدم المدنيين دروعا بشرية بالحديدة

اتهم الجيش اليمني ميليشيا الحوثي باستخدام المدنيين في الحديدة دروعا بشرية، مؤكدا أن قواته الخاصة على تخوم المدينة تنتظر الأوامر من القيادة العليا لاقتحامها.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلَّي إن رفض الميليشيات الحوثية لجهود السلام والانسحاب من مدينة الحديدة سيدفعه إلى دخولها لتحريرها من قبضة الانقلابيين.

وخلال الأسبوع الماضي، قُتل وأصيب المئات من ميليشيات الحوثي في المعارك مع الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف في جبهات الساحل الغربي.



وقال مصدر في الجيش اليمني إن أكثر من 130 قتيلاً ومئات الجرحى من ميليشيات الحوثي سقطوا خلال المعارك الضارية بالإضافة إلى ضربات مقاتلات التحالف خلال الأسبوع الماضي.