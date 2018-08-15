الجيش اليمني: مقتل عائلة بأكملها بقصف للميليشيات على حجة

قالت مصادر في الجيش اليمني إن عائلة كاملة قتلت في قرية السادة بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة شمال غرب اليمن، إثر قصف الميلشيات للقرية بالأسلحة الثقيلة.

وقال المصدر إن الميليشيات تستهدفُ المدنيين في حجة بطريقة ممنهجة بالتزامن مع الخسائر التي تتلقاها في جبهات القتال وتقدم قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف باتجاه مركز مديرية حيران.

مساحات واسعة من محافظة حجة باتت تحت سيطرة الجيش اليمني.

فالميليشيات تفقد مواقع كانت تحت سيطرتها في المناطق الساحلية من هذه المحافظة شمال غربي اليمن.

وبعد الخسائر التي تلقتها في مديريتي حرض وميدي، باتت مديرية حيران مسرحاً جديداً لخسائر الميليشيات.

وإثر المواجهات العنيفة، تقترب قوات الجيش الوطني من مثلث عاهم الذي يبعد عن مركز المديرية نحو 6 كيلومترات فقط.

العمليات العسكرية في مديريات حجة الساحلية تكتسي أهمية خاصة كونها تسهم في تأمين خطوط الملاحة قبالة السواحل اليمنية.

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي قال إن القوات اليمنية تقترب من مركز مديرية حيران بعد أن نفذت التفافاً على العناصر الحوثية، ودمرت تحصينات تابعة لها.

وكان عدد من قرى ومزارع المديرية حرر من قبضة الميليشيات بيد قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف.

وقد استعادت قوات الشرعية في العملية أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بينها صواريخ حرارية.