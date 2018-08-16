الجيش اليمني يسيطر ناريا على سوق الملاحيظ

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف عددا من القرى والمواقع المطلة على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر أحد أهم وأكبر الأسواق بمحافظة صعدة.

وأكد قائد لواء العروبه العميد عبدالكريم السدعي في تصريح له أن قوات الجيش حررت قرية المجدعة وجبل الوسيعي بمديرية الظاهر المطلة على سوق الملاحيظ.

وأوضح السدعي أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة نارياً على سوق الملاحيظ وذلك بعد أيام من قطع الخط الدولي الذي يعتبر خط الإمداد الرئيسي لعدد من مواقع المليشيات في مديرية حيدان ومديريات أخرى.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني يستعدون لدخول السوق وتحريره من ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الساعات القادمة.

ويعتبر تحرير سوق الملاحيظ وإعادة نشاطه التجاري أهمية بالغة تتمثل في موقعه الإستراتيجي وباعتباره بوابة لدخول منطقة مران معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

