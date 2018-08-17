غارات على الساحل الغربي.. والجيش يأسر قياديا حوثيا بحجة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات عنيفة على تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي.



وأكد مصدر ميداني أن الغارات استهدفت عدة مواقع بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، ما أسفر عن تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة للانقلابيين.



من جهتها، أعلنت قوات الجيش الوطني أسر قيادي حوثي في مديرية حيران بمحافظة #حجة، يدعى حمود علي عبدالله الحمزي، قال إنه دخل جبهة حيران منذ أسبوع بهدف رفع المعنويات للمقاتلين بسبب هروبهم من الجبهات، داعياً قيادة الميليشيات إلى عدم الزج بالأطفال في جبهات القتال.



من جانبه، أوضح السفير السعودي بالولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن وجود عناصر قتالية لما يسمى "حزب الله" في اليمن، يثبت أن النظام الإيراني قد أوكل مهمة تدريب أتباعه الحوثيين لهذا الحزب الإرهابي.



كذلك شدد خالد بن سلمان على أن المملكة لن تسمح لميليشيات الحوثي بأن تصبح حزب الله آخر في اليمن، مجدداً اتهامه للحوثيين والعصابات الطائفية التابعة لإيران بالعمل على نشر الفوضى والدمار في المنطقة والبلدان التي تتواجد بها.