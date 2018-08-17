مقتل 35 حوثيا بمعارك الجوف والتحالف يدمر 5 مركبات عسكرية

قُتل 35 من ميليشيات الحوثي بمحافظة الجوف خلال معارك مع الجيش اليمني، فيما دمر طيران التحالف 5 مركبات عسكرية تابعة للميليشيات المدعومة من إيران.



يأتي ذلك فيما تمكن #الجيش_اليمني بدعم من #التحالف في محافظة #الجوف من السيطرة على عدة جبال استراتيجية واقعة في وادي سلبة.



وأكد الناطق الرسمي باسم اللواء الأول حرس حدود، المقدم فيصل العفراء ، لـ"العربية"، أن اللواء الأول حرس حدود نفذ هجوماً على أهم مواقع الحوثيين في وادي سلبة، وتمكن من السيطرة على جبال قشعان والجلة وميفعة والمنقلة ومشاقل.



وأشار العفراء أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وفرّ العشرات منهم، تاركين خلفهم عددا من القناصات وقذائف من نوع "آر بي جي".