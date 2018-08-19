مقتل 8 قيادات حوثية بارزة في صعدة

قُتل ما لا يقل عن ثمانية قيادات ميدانية كبيرة من #ميليشيات_الحوثي خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمني في محافظة #صعدة، وفق ما أعلن قائد الكتيبة الأولى في ألوية الدعم والإسناد، العقيد سليمان الحريبي.

وقال الحريبي إن من بين قتلى الحوثيين مسؤول الإمداد والتحشيد، إضافة إلى مشرف القناصين في المديرية.

كما حررت قوات الجيش مواقع في جبل الغرة ومحيطه، ومحجر باقم الشرقي، وصولاً إلى مشارف حارة الشرف، عقب معارك ضارية.

من جهة أخرى، بات أغلب أرجاء مديرية #الدريهمي، التي تعتبر مفتاح #الحديدة، في قبضة قوات الشرعية اليمنية، التي مشطت مناطق واسعة من المدينة بعد استسلام العشرات من الميليشيات، فيما تمكن آخرون من الفرار.



ويأتي ذلك عقب تطهير المجلس المحلي والمركز الصحي ومقر الشرطة في مديرية الدريهمي من فلول الانقلابيين، بعد أيام من إحكام الحصار عليها من قبل الجيش الوطني.



من جانبها، أفادت مصادر عسكرية أن القيادي الحوثي، صلاح الخموسي، المشرف العام على جبهة ميدي حيران بحجة، قُتل برفقة عدد من الانقلابيين في المواجهات مع القوات الحكومية أثناء تحريرها لمركز المديرية، بالإضافة إلى السيطرة على الطريق الإسفلتي الرابط بين محافظات حجة وصعدة والحديدة.



وفي الجوف، شنت قوات الجيش الوطني هجوماً عنيفاً على مواقع الحوثيين، حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بمديرية خب والشعف شمال المحافظة، منها جبال قشعان والجله وميفعه والمنقله ومشاقل في وادي سلبه بمديرية خب الشعف.