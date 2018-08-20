الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس حوثية فوق مواقعه بحيران

أسقطت قوات الجيش اليمني، مساء الأحد، طائرة تجسس تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية من نوع صماد1، أثناء تحليقها فوق أجواء مواقع الجيش جنوب مركز مديرية حيران.



وقال مصدر عسكري إنه وأثناء تحليق طائرة التجسس "المسيّرة" التابعة للحوثيين فوق مواقع الجيش تم إسقاطها على الفور.



وكانت قوات الجيش قد أسقطت العشرات من الطائرات التجسسية للحوثيين في وقت سابق بجبهة ميدي/ حيران.

