اليمن.. نقاط تفتيش حوثية في البيضاء تحتجز مئات الأسر

قالت مصادر يمنية إن نقاط تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي تمارس تعسفات بحق مئات الأسر أُثناء مرورها في نقاط تسيطر عليها في مناطق مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وقال شهود عيان بأن الميليشيات في نقاط مدينة رداع بمحافظة البيضاء تحتجز مئات الأسر، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتمنعهم من الوصول إلى صنعاء أو الوصول إلى حضرموت وشبوة ومأرب ومحافظات أخرى لقضاء إجازة العيد.

كما أوقفت باصات النقل الجماعي، والتي تقل المئات من المواطنين والنساء والأطفال في نقاطها المسلحة، وباشرت بتوقيفهم عدة ساعات، حيث بات التنقل من صنعاء إلى محافظات أخرى مخاطرة تؤدي في كثير من الأحيان للحجز والاختطاف التعسفي ومصادرة ممتلكات وأموال المسافرين.

ويقول سافرون إنهم يتعرضون منذ خروجهم من العاصمة صنعاء لإيقاف متكرر وتفتيش دقيق يشمل أغراضهم الخاصة وهواتفهم في عشرات النقاط من صنعاء مروراً بذمار وحتى نقطة تدعى باسم مشرفها "أبو هاشم" سيئة الصيت في البيضاء.

