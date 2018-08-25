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الحدث اليمن

الجيش اليمني يفجر 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيون

المصدر: الحدث.نت
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تمكن #الجيش_اليمني بدعم التحالف من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها #الميليشيات_الحوثية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأكد مصدر عسكري في التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة في الجيش اليمني أن الفرق البحرية العسكرية تمكنت من العثور على 6 ألغام بحرية قرب مرسى حبل في محافظة #حجة، وقامت بتفجيرها رغم محاولة الحوثيين إخفاءها بعد مترين في عمق البحر.

ويحاول الحوثيون تعطيل الملاحة في البحر الأحمر من خلال محاولات زرع الألغام التي تهدد الملاحة الدولية.

كلمات دالّة

#الجيش اليمني, #الميليشيات الحوثية, #حجة

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