الدفاعات السعودية تعترض باليستيا حوثيا فوق نجران

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، السبت، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.



والخميس، اعترضت دفاعات المملكة العربية السعودية، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، على جازان.



ويطلق الحوثيون الصواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.



وهذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني، وفق ما ذكر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (181) صاروخاً.