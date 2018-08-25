عدن.. نجاة عميد في الحماية الرئاسية من محاولة اغتيال

أفاد مراسل الحدث بنجاة قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد ركن سند الرهوة من محاولة اغتيال عصر السبت بتفجير موكبه بعبوة ناسفة في #عدن .

وانفجرت العبوة الناسفة في طريق موكب القائد البارز، بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، بين مدينتي الشعب والبريقة.

وأدى الانفجار لتضرر سيارة الرهوة بشكل بالغ، دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات.

والرهوة -الذي ينحدر من محافظة أبين (جنوب)- من القيادات العسكرية البارزة في اليمن، ويتولى قيادة اللواء الأول حماية رئاسية، الذي يقوم بمهام حماية القصر الرئاسي في معاشيق بمدينة عدن.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 14.45 تغ.

كما لم يصدر أي تعقيب رسمي حول محاولة الاغتيال

ومنذ العام 2015، تشهد محافظة عدن عمليات تفجير واغتيال واختطاف، تستهدف مقارا أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية (قوات موالية للحكومة) ورجال قضاء.



