الجيش اليمني يسيطر على طرق رئيسية في لحج وتعز

شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً عنيفاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في منطقة الشريجة شمال محافظة لحج وفي الراهدة جنوب شرق تعز.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير مفرق السحي وتبة العصيدة وتبة المدورة وكافة المرتفعات المطلة على خط الشريجة الراهدة، وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيات.

وأسفرت المعارك التي خاضها الجيش اليمني بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، عن سقوط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى خسائر في المعدات القتالية.

وبتحرير قوات الجيش لهذه المواقع الاستراتيجية تكون قد أمّنت الطريق الرابط بين مناطق مركز الضاحي والسحي بالخط العام، وهي مغلقه منذ أكثر من أربع سنوات، وكذا تأمين الخط العام الرابط بين الشريجة الراهدة بتعز.

