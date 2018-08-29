الحكومة اليمنية: التقرير الأممي يفتقد للدقة والحيادية

انتقدت الحكومة اليمنية، تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلة إن الكثير من الفقرات فيه تفتقد الدقة والحيادية.



وقالت وزارة حقوق الإنسان، إن التقرير كان صادمًا في كثير من فقراته التي تفتقد الدقة والحيادية، واتهمت الفريق القائم على التقرير بتجاوز الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان بحسب القرار الذي صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول. وقالت إنها سترد على التقرير عقب الانتهاء من دراسته، وذلك عبر الآليات الرسمية.



