اليمن.. المبعوث يلتقي هادي لبحث مشاورات جنيف

علمت قناة الحدث من مصادر رسمية يمنية أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث سيلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي السبت المقبل في الرياض، وذلك بناء على طلب من المبعوث الأممي عشية انطلاق جولة مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين في جنيف الأربعاء المقبل.



وأكد مصدر رئاسي أن غريفيث طلب اللقاء بالرئيس هادي لبحث آخر المستجدات المتصلة بقضايا المشاورات.

تحذير أممي من موجة ثالثة من الكوليرا

وعلى صعيد آخر، حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس من أن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشي #الكوليرا ، مشيراً إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الأمطار الحالية في اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث الموجة الثالثة.

وتابع "في الشهرين الماضيين، ازدادت أعداد حالات الكوليرا المشتبه فيها. منذ نيسان/أبريل 2017 ، تم الإبلاغ عن أكثر من 1,1 مليون حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض" في اليمن.

وقال المتحدث "بين مطلع العام الحالي ومنتصف آب/أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 ألف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 إلا أن تزايد الحالات في الأسابيع الأخيرة يدعو إلى التفكير في احتمال تفشي الموجة الثالثة من الوباء".



