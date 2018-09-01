الجيش اليمني يحرر كامل مديرية الظاهر في صعدة

واصلت قوات الجيش الوطني مسيرتها العسكرية بوتيرة عالية لتحرير محافظة صعدة، معقل الحوثيين، حيث تمكنت من تطهير مديرية الظاهر بعد عملية عسكرية كبيرة، بدعم من التحالف.

وقال مصدر عسكري إن الجيش حرر مناطق واسعة دحر خلالها الميليشيات باتجاه محافظة حجة ومديرية رازح، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات ميدانية أبرزها مسؤول إمداد الميليشيات في المنطقة "أبو ضياء" مع سبعة من مرافقيه، والمشرف العسكري في الميليشيات، "حسن علي حسن".

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات للانقلابيين قدمت من مديرية سفيان إلى مثلث مران في محاولة يائسة منهم لاستعادة مواقع كانوا قد خسروها.



من ناحية أخرى، قتل 6 حوثيين في محافظة البيضاء بعد استهداف طقم عسكري بمفرق البياض بمديرية الملاجم، كما أفشل الجيش الوطني محاولة تسلل في جبهة قانية قتل وأصيب خلالها العشرات من الانقلابيين.

إلى ذلك، أكد القائد الميداني في جبهة الملاجم، العميد أحمد بحيبح، أن قوات الجيش عثرت على مخزن للأسلحة سري للميليشيات في معسكر فضحة بجبهة الملاجم، يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.