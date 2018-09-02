اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الأحد، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان.



وتتعمد ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، استهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، إلا أن قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض تلك الصواريخ وتتفادى وقوع خسائر.



ويقول تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن مثل هذه الأعمال "يثبت استمرار تورُّط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".