سفير السعودية في اليمن: منهجية الأمم المتحدة هناك عقيمة

انتقد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وذكر آل جابر، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن هناك الكثير من التناقضات بتقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، رغم الشواهد والأدلة الواضحة أمامهم بممارسات الميليشيات الحوثية".

وتابع: "التقرير تمجيد لزعيم جماعة إرهابية بوصفه قائد للثورة، وأي ثورة؟ لم تغير من الواقع شيئا سوى إحياء الطائفية وتهميش المجتمع اليمني وسلب حقوقه ودولته، وتدمير اقتصاده".

من جانبه، فند وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأربعاء، التقرير الأممي، واصفاً إياه بـ"الكارثي"، حيث وصف التقرير عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين بقائد الثورة بدلاً من تسميته قائد الميليشيات أو قائد الانقلابيين.

وكتب الإرياني سلسلة تغريدات (16 تغريدة) كشف فيها عن حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها وقال: "التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المعنيين باليمن يعكس حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها في التوصيف والتعاطي مع الأزمة اليمنية باعتبارها أزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية وميليشيا مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والإرهاب".