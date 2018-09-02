صعدة.. الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية الظاهر

تتقدم قوات الجيش الوطني اليمني، لليوم الثاني على التوالي، في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، مكبدة ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة، وفق المركز الإعلامي للجيش الوطني.



وذكر مصدر عسكري أن الجيش نفذ عملية التفاف واسعة استعاد خلالها مواقع الرماديات، ومركز والبة، وغاشي، وبيت الذهلي، وبيت العماش، والمديحم وجبل المجرم والكحلا وجبل جزاع ووادي الخلبه، ونامسه الخباطي، وجبل الراكب، وجبال عزان، إضافة إلى جبلي حبيش والصافية المطلين على مثلث مران.



وتتقدم قوات الجيش الوطني أيضاً في المحور الثاني باتجاه محافظة حجة، حيث سيطرت على قرية الدباع ووادين وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره بمختلف قراها ووديانها، كما تدور معارك في المناطق المحاذية لمديرية حيدان في صعدة.



وأكد قائد عسكري أن أكثر من 140 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا خلال معارك مديرية الظاهر، بالإضافة إلى مئات الجرحى وخسائر في العتاد العسكري بنيران الجيش بغارات التحالف.



وشن الانقلابيون حملة اختطافات واسعة طالت عدداً من الشيوخ والوجاهات القبلية في محافظة صعدة لإجبار القبائل على الدفع بمجندين وإنشاء خط دفاع متقدم عن مران، معقل زعيم الميليشيات.