مقتل قيادي حوثي خبير بتطوير الباليستي في الحديدة

قتل القيادي الحوثي الميداني وأحد المتخصصين في الصواريخ، طه علي أحمد الحملي، بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في منطقة الدريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

ويعد الحملي أحد أبرز القيادات العسكرية الميدانية وقد ساهم، بحسب مصادر مقربة من الميليشيات، في تطوير بعض أنواع الصواريخ الباليستية، كما كان أحد رفاق مسؤول أمن الانقلابيين، القيادي طه المداني، شقيق يوسف المداني، الذي قتل عام 2015 في محافظة الضالع.

وفي وقت سابق، أفادت أنباء بمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي، عبد الخالق الحوثي، وعدد من مرافقيه بغارة للتحالف على مزرعة في مديرية باجل في الحديدة.

وأشارت الأنباء إلى أن المطلوب رقم 6 في قائمة التحالف كان مرصوداً خلال الأيام الماضية، واستُهدف قبل فجر الجمعة.

يذكر أن عبد الخالق هو شقيق زعيم الميليشيات، عبد الملك الحوثي. وقتل أحد معاونيه بغارة جوية قبل أيام.