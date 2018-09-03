التحالف: الحوثي متورط بتجارة المخدرات ويهدد الملاحة

قال العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، إن قيادة التحالف تقبل بنتائج تحقيق لجنة تقييم الحوادث.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أكد خلاله أن التحالف مازال يقدم التسهيلات لمرور سفن المساعدات.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها على جبهات مختلفة في اليمن.

وشرح المالكي من خلال خريطة تفاعلية مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على المملكة مؤخراً بلغ 185 صاروخاً.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية مازالت تنتهك القانون الدولي والإنساني باستهداف المناطق المدنية، مؤكداً أن الميليشيات تستخدم المدارس في تعز لتفادي الاستهداف من قوات التحالف.

وقال المالكي إن الحوثيون متورطون بتجارة المخدرات، مشيراً إلى أنهم يهددون الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر.

كما شرح المالكي بالتفصيل والفيديوهات الأهداف الحوثية التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف مؤخراً.