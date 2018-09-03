الجيش اليمني يتوغل في عمق صعدة.. ويحاصر مران

قالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف توغلت في عمق محافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي، وفرضت حصاراً على الميليشيا في مرّان، مسقط رأس زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، استعداداً لاقتحامها.



وأوضحت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي من مديرية سفيان التابعة لمحافظة عمران إلى مثلث مران، في محاولة يائسة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، إلا أن القصف أحبط تلك المحاولة وكبدها خسائر فادحة.



وفي تعز، حررت قوات الجيش الوطني، مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في مديرية ماوية جنوب شرق محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح. فيما لاذ من تبقى منهم في تلك المناطق بالفرار.



ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تحرير الجيش الوطني لمناطق حوامرة والهشم في عزلة أشجور، لتصبح أربع مناطق من ذات العزلة محررة بالكامل، فيما تواصل قوات الجيش تقدمها لاستكمال تحرير مديرية ماوية بالكامل.