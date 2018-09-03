اليمن.. وقف السلع الكمالية وزياردة المرتبات 30%

ترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأحد اجتماع اللجنة الاقتصادية حيث اتخذت عدة قرارات أبرزها، زيادةُ المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪



إلى ذلك، تقرر وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها.



كما اتفق على إغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي، ومنع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.





ومنع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك.



كما تم تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.

