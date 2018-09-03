مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي بجبهة مران في صعدة

قُتل العشرات من ميليشيات الحوثي في جبهة مران شمال غرب محافظة صعدة إثر المعارك المتواصلة منذ أكثر من أسبوع، ضمن عملية " قطع رأس الأفعى"، التي أطلقتها قوات الجيش الوطني.

وقال قائد عسكري إن هجوماً شنه الجيش الوطني على مواقع الميليشيات الحوثية تكبدت فيه خسائر باهظة في الأرواح والعتاد، مشيراً إلى أن قوات الجيش تعهدت بالحسم العسكري في مران في القريب العاجل.

وقالت مصادر مطلعة بأن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي استدعى بشكل عاجل عدداً من قياداته إلى مران جميعهم من قيادات الصف الأول للحوثيين، لإدارة عناصرهم والدفاع عن المنطقة.

وتقع منطقة مران، التي يتحصن فيها زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، في شمال غرب محافظة صعدة.

وتشهد مران منذ أكثر من أسبوع معارك عنيفة، حيث يسعى الجيش الوطني إلى السيطرة الكاملة عليها والوصول إلى زعيم الحوثيين.

المنطقة تقع في مديرية حيدان، وتكتسب أهميتها من عدة أشياء منها:

*هي معقل عبدالملك الحوثي ومركز عملياته

*فيها قتل حسين الحوثي مؤسس الحركة عام 2004

*تختبئ فيها قيادات حوثية نظراً لتضاريسها الجبلية

*فيها كهوف صخرية كبيرة منتشرة على طول الجبال

*تخزن في كهوفها الصواريخ والسلاح بإشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني

وكانت مصادر عسكرية يمنية قالت إن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف توغلت في عمق محافظة صعدة، وفرضت حصاراً على الميليشيا في مرّان استعداداً لاقتحامها.

وأوضحت المصادر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي من مديرية سفيان التابعة لمحافظة عمران إلى مثلث مران، في محاولة يائسة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، إلا أن القصف أحبط تلك المحاولة وكبدها خسائر فادحة.