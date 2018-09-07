رغم إلغاء اجتماع الجمعة.. وفد الشرعية يقرر البقاء بجنيف

قرر وفد الشرعية البقاء في جنيف لفسح المجال لغريفيث بغية إقناع الحوثيين رغم إلغاء اجتماع الجمعة.



وكشف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الخميس، أن خلافات بين الحوثيين تحول دون مجيئهم للمشاورات في جنيف.



وقال اليماني، وهو رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات جنيف، رداً على سؤال لـ"العربية" إنه "لن ننتظر الحوثيين إلى ما لا نهاية في جنيف".



وأوضح الوزير أنه "سنقرر بقاءنا من عدمه في المباحثات خلال ساعات".



وأكد اليماني أنه "لم نعطِ أي مهلة أو إنذار للطرف الآخر، هذا من مهمة المبعوث الأممي"، مارتن غريفيث.



وشدد على أن "طائرة الأمم المتحدة جاهزة في جيبوتي للانتقال إلى صنعاء، ونقل وفد الحوثيين"، معتبراً أن قضية نقل الجرحى "مشكلة مفتعلة".



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي قال إن ميليشيات الحوثي ليست جدية في المشاركة بمشاورات جنيف.



وأضاف المالكي في اتصال هاتفي مع "العربية" أن التحالف يدعم الجهود المبذولة على المستوى السياسي في اليمن. وملتزم بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح الجهود السياسية في اليمن.