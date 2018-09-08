اليمن.. غريفيث يبرر غياب ميليشيات الحوثي ويقر بفشل جنيف

قال المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، السبت، إنه سيتوجه إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء الحوثيين مجدداً.



وقال خلال مؤتمر صحافي في جنيف "هناك خيبة أمل من تخلف الحوثيين عن الحضور إلى جنيف"، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من إقناع الحوثيين بالقدوم إلى جنيف.



وأوضح أنه سيزور مسقط خلال الأيام المقبلة ولاحقا صنعاء للتباحث مع الحوثيين، وقال "سأنقل ما ناقشناه في جنيف إلى مسقط وصنعاء".



وأضاف "الظروف لم تكن مواتية لوصول الحوثيين إلى جنيف"، رافضاً توجيه أي انتقاد للحوثيين بشأن عدم الحضور.



هذا واعتبر غريفيث أن عدم حضور الحوثيين لا يعتبر عائقاً أساسياً أمام العملية السلمية في اليمن.



وأكد غريفيث في حديثه على تحقيق تقدم جيد في المشاورات مع الوفد الحكومي اليمني.



وتابع "سنتشاور ونخطط من أجل عقد جلسة أخرى بشأن اليمن".



وأكد على أنه سيستمر في مهمته الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية.



الوفد اليمني يغادر جنيف



وفي نفس السياق، أعلن مسؤول حكومي يمني، السبت، أن وفد الحكومة اليمنية غادر جنيف اليوم بسبب عدم حضور وفد ميليشيا الحوثي.



وأضاف "لم يعد من المتوقع مشاركة وفد الحوثيين في محادثات السلام بجنيف".



جاء ذلك بعدما رجحت آخر المعلومات من جنيف أن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد يعلن تعليق المشاورات حول اليمن، بعدما أخفق في إقناع الحوثيين بالحضور.